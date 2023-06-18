СМИ: правоохранители в соцсетях симпатизируют России; в полиции нет проверок на лояльность
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В аккаунтах некоторых сотрудников Рижской муниципальной полиции в социальных сетях можно увидеть посты, возможно, нелояльные по отношению к Латвии, но есть симпатия к России и Беларуси. Об этом со ссылкой на телезрительницу сообщает программа TV3 Nekā personīga. При этом государство и муниципальная полиция не проверяли лояльность всех своих сотрудников.

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Программа отмечает, что вскоре после начала войны в Украине возникли неофициальные подозрения, что в рядах латвийской полиции немало тех, кто верит в победу России. Проверки на лояльность всех сотрудников не проводились ни в государственной, ни в Рижской муниципальной полиции.

Передача сообщает, что к ним обратилась зрительница после того, как заметила посты двух чиновников Курземского управления Полиции Рижского самоуправления в их соцсетях. Один из полицейских съездил в Беларусь, в Минске посетил музей, прославляющий советских воинов, сфотографировался с сыном возле надписи "Народный героизм живет в веках" и на фоне белорусской военной техники, а также рядом с милицейской машиной.

На портале "Одноклассники.ru" полицейский регулярно высказывался в поддержку различных российских пропагандистских каналов и их контента. Этот полицейский также "лайкнул" на мероприятиях 9 мая в Зилупе и гордился тем, что у него есть свидетельство о рождении, выданное СССР. Его коллега тоже фотографировался с символикой СССР и вместе с супругой принимал участие в праздновании 9 мая у памятника в Парке победы.

Зрительница обратилась в Бюро внутренней безопасности (IDB), после чего изображения из аккаунтов этих полицейских в соцсетях постепенно начали исчезать. Но женщина успела записать их и передала Рижской думе.

Мэр Риги Мартиньш Стакис на вопрос, могут ли посты полицейских в соцсетях послужить поводом для пересмотра их возможности работать в полиции, ответил, что, по его мнению, нелояльные к государству люди точно не должны работать в полиции. и не только в полиции.

"У нас был случай, когда референт Русского союза Латвии поддержал наступление России в Украине. Мы использовали то, что был подписан договор с Рижской думой. потом был суд, по итогам которого мы тоже выиграли. Понятно, что мы не можем отследить соцсети всех наших 23 тысяч сотрудников, наверное, этого и не нужно делать. Но зоркий глаз общества необходим", - цитирует Стакиса программа.

Начальник Рижской муниципальной полиции Юрис Лукас признался, что за полтора года с начала войны в Украине полиция проверила лишь часть своих сотрудников, и то выборочно. Один полицейский открыто демонстрировал прокремлевские настроения в социальных сетях.

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"Эта информация поступила к нам от наших партнеров по сотрудничеству примерно в середине мая. Поэтому, к сожалению, на данный момент мы не можем проверить или получить какую-либо информацию или каким-либо образом повлиять на этих сотрудников. Они оба сейчас отсутствуют: один из них сейчас в отпуске, другой - на больничном", — рассказал Лукас.

На вопрос, могут ли такие люди работать в полиции, он сказал, что "первое муниципальное подразделение правоохранительных органов было сформировано из патриотов своей страны. На мой взгляд, этот нарратив тоже остался. Я думаю, что своей работой мы доказали, что верные, сильные и у нас работают только патриоты. К сожалению, как мы видим, среди нас забрели и паршивые овцы. Однозначно могу сказать, что таким сотрудникам нет места в наших рядах".

В Госполиции ответили, что с началом войны в Украине значительно усилили внутренний контроль, такие вопросы регулярно обсуждаются во внутреннем общении с личным составом, разработаны жесткие механизмы внутреннего контроля, как при при приеме на службу новых работников, так и при оценке действующих сотрудников.

За этот период в Госполиции не было случаев, когда сотрудника приходилось увольнять со службы именно в связи с нарушением лояльности.

В Службе государственной безопасности (СГБ) признались, что в рамках своей компетенции реализуют различные меры по получению информации о лицах, в том числе о сотрудниках госорганов и органов местного самоуправления, которые потенциально могут представлять угрозу интересам национальной безопасности Латвии.

Одной из мер по получению такой информации является мониторинг содержания страниц соцсетей, чем в СГБ занимаются ежедневно. При этом в СГБ воздержались от комментариев по поводу конкретных случаев, выявленных службой.

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