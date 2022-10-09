СМИ: "прокремлевские тролли" создали десятки поддельных страниц европейских изданий

Аккаунты кандидата в депутата Сейма Рудолфа Бреманиса и бывшего министра внутренних дел Марии Голубевой, а также новостные страницы портала Delfi и издания LSM в соцсети Facebook подвергались атакам российских прокремлевских троллей. Об этом сообщает передача Nekā personīga в эфире Латвийского ТВ.

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Передача сообщает о выявлении крупнейшей "информационной войне" в социальных сетях с начала российского вторжения в Украину. Исследователи обнаружили более 60 веб-сайтов, имитирующих основные европейские СМИ. В том числе и из Латвии.

В июле в Facebook и других социальных сетях начали распространяться новости о том, что несколько крупных европейских газет поставили под сомнение способность Украины победить Россию. В частности, якобы британская газета The Guardian ставила под сомнение военные преступления, совершенные Россией в Буче, полагая это инсценировкой. Крупнейшее информационное агентство Италии выступило против позиции Украины в зерновом споре. А немецкий Der Spiegel писал, что Европе грозит замерзание, если Россия перекроет газовый кран.

Все эти статьи были подделками. Они публиковались на поддельных сайтах, которые напоминали иностранные газеты и СМИ. Это выявил владелец Facebook - компания Meta, когда помогала аналитическому центру Atlantic Council исследовать способы дезинформации.

Профили "проклемлевских троллей" распространяют поддельные статьи в СМИ, продавая рекламные места на Facebook, сообщает передача. На это было потрачено около 100 тысяч долларов США. Столько же платили "фермы троллей" перед избранием Дональда Трампа президентом США на выборах 2016 года. По сравнению со значительным влиянием на кампанию Трампа, которого в свое время, скорее всего, добились российские тролли, на этот раз успеха не было: Facebook внедрил множество фильтров безопасности, и теперь действия поддельных учетных записей быстро обнаруживаются, отмечает Nekā personīga.

Для продвижения поддельных страниц использовалось более 2000 учетных записей Facebook. Мошенники потратили на это 100 тысяч долларов. Скорее всего, авторы схемы троллинга, созданной в России, использовали и профиль в соцсетях Рудолфса Бреманиса - члена партии Алдиса Гобземса.

Исследователи дезинформации заметили, что видео Бреманиса, в котором он жалуется на разрушенное латвийское судоходство, использовалось российской кампанией троллей.

Рудолфс Бреманис - бывший представитель Латвии в Дубае, в настоящее время его судят за хищение крупной суммы денег из Министерства иностранных дел. Несколько лет назад ему удалось усадить за одним столом тогдашнего президента Латвии Раймонда Вейониса, шейха Объединенных Арабских Эмиратов и Айнара Шлесерса. Бреманис активно организовывал протесты против Covid-19, а на выборах в Сейм он шел от партии Алдиса Гобземса "Каждому и каждой".

В этом году в Риге 9 мая и 10 мая произошло столкновение между полицией и защитниками памятника в Пардаугаве около еще не снесенного монумента. Через несколько дней глава МВД Мария Голубева объявила, что покидает пост министра.

Голубева в беседе с Nekā personīga сообщила, что в тот период ее офис подвергся нападению интернет-троллей. Весной на странице Голубевой и и ее советника Линды Цурики в Twitter вдруг появилось несколько сотен новых анонимных пользователей, которые целенаправленно и агитационно распространяли и множили враждебные комментарии. Цурика и Голубева не исключают, что их страницы подверглись атаке из-за рубежа.

Директор Бюро по защите Конституции отмечает, что в этом году в виртуальном пространстве Латвия чаще всего подвергалась так называемым DDOS-атакам, которые парализуют работу систем и сайтов. "Желание напасть на Латвию у России есть, но возможности сужаются", полагают в Бюро.