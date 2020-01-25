Снос киосков: на рынке по-прежнему торгуют нелегальными сигаретами

С начала работ по демонтажу киосков на Рижском центральном рынке Государственная полиция оформила девять протоколов об административном нарушении за незаконное хранение сигарет, сообщили агентству LЕТА в Госполиции.

Демонтаж киосков был начат 14 января, и с этого дня по 22 января полицейскими было оформлено девять протоколов о незаконном хранении сигарет в небольших количествах на Центральном рынке. Ни один человек за незаконную торговлю сигаретами по данным на 22 января задержан не был.

Полиция продолжит проводить превентивные мероприятия в сфере борьбы с незаконной торговлей акцизными товарами на Рижском центральном рынке. Полиция также ждет от политиков принятия необходимых поправок, чтобы этот промысел можно было существенно ограничить.

Как сообщалось, за прошлый год на Рижском центральном рынке было изъято около полумиллиона нелегальных сигарет, а в общей сложности в Риге за 2019 год было изъято около 8 млн сигарет.

Также сообщалось, что 21 и 22 ноября прошлого года полиция провела на территории Центрального рынка почти 80 обысков в рамках борьбы с незаконным оборотом акцизных товаров, 12 человек были задержаны, четверо — взяты под стражу.

В соответствии с распоряжением держателя долей капитала АО Rīgas Centrāltirgus мэра Риги Олега Бурова 28 ноября предприятие расторгло договор об аренде с Tirdzniecibas nams Latgales priekšpilseta.

В то же время Буров заявил, что, по имеющейся в его распоряжении информации, установленные на территории Рижского центрального рынка киоски уже более 12 лет находятся там незаконно.