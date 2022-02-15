Со двора дома пропали три зенненхунда; возможно, их украли

В волости Яунцоде, Баусский край со двора частного дома пропали три собаки породы Бернский зенненхунд. Учитывая обстоятельства пропажи, хозяева допускают, что они могли быть украдены.

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"Сначала думали, что точно пропали, но мы активно их искали, нам помогали другие люди. И тогда мы поняли, что, скорее всего, собак просто украли. Автоматические ворота в то утро тоже были открыты", - рассказал порталу Delfi хозяин собак Янис.

Семья обратилась с заявлением в полицию. По словам Яниса, за всю неделю не поступало сообщений о бродячих собаках: "Единственная информация была из Елгавы, что двух собак видели в машине марки Volvo, но номер было не разглядеть. Человек, который звонил, сказал, что собаки выглядели грязными и напуганными".

Пропавшие собаки — любимцы семьи, они не агрессивны. Им по 4-5 лет, у одной собаки имеются проблемы со здоровьем. Если вам что-то известно или вы видели пропавших собак, просьба звонить: 29423573, 29122615, 25546333.