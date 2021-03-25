Сосед жестоко расправился с 81-летней пенсионеркой: пострадавшая скончалась

По информации пресс-центра Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), вечером 21 марта на пульт дежурного Балвского участка полиции поступил сигнал из больницы, куда с тяжкими телесными повреждениями доставили пенсионерку (1939 г.р.). На следующий день пострадавшая скончалась.

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Полиция начала уголовный процесс, а рамках которого 22 марта в Балви задержали подозреваемого 1960 г.р. — соседа убитой пенсионерки.

Полиция продолжает расследование. В минувший вторник суд принял решение оставить задержанного под арестом.