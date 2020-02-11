Сотни жителей Межциемса вечером 11 февраля остались без электричества

Вечером 11 февраля из-за технического сбоя в 10-киловольтной электросети прервалась подача электроэнергии нескольким сотням потребителей в рижском микрорайоне Межциемсе, говорится в сообщении АО Sadales tīkls.

11 февраля около шести часов вечера в 10-киловольтной электросети в Риге произошел сбой, из-за чего около 2100 потребителей электроэнергии в Межциемсе остались без электричества.

Бригада техников Sadales tīkls взялась за устранение неисправностей, чтобы восстановить энергоснабжение.

Неполадки были устранены менее чем за два часа — к 19:38 подача электричества была восстановлена.