Сотрудник Госслужбы среды уволен за незаконную подводную охоту
Foto: LETA

Сотрудник Государственной службы среды (ГСС) освобожден от занимаемой должности — за противозаконную подводную охоту в особо охраняемой природной зоне, сообщает портал Rus.Lsm.lv со службой на пресс-службу ведомства.

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Учитывая специфику занимаемой должности, должностное лицо отлично знало требования к ловле рыбы и осознанно пошло на нарушение. В ведомстве считают, что это бросает тень на сотрудников ведомства, которые работают честно. Такие действиянесовместимы с исполнением должностных обязанностей и дальнейшей работой в ГСС.

По этому делу вступило в силу решение Даугавпилсского суда о применении наказания и обязанности компенсировать ущерб, нанесенный рыбному хозяйству. Вердикт обжалованию не подлежит.

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rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv
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