Сотрудник Госслужбы среды уволен за незаконную подводную охоту

Сотрудник Государственной службы среды (ГСС) освобожден от занимаемой должности — за противозаконную подводную охоту в особо охраняемой природной зоне, сообщает портал Rus.Lsm.lv со службой на пресс-службу ведомства.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Учитывая специфику занимаемой должности, должностное лицо отлично знало требования к ловле рыбы и осознанно пошло на нарушение. В ведомстве считают, что это бросает тень на сотрудников ведомства, которые работают честно. Такие действиянесовместимы с исполнением должностных обязанностей и дальнейшей работой в ГСС.

По этому делу вступило в силу решение Даугавпилсского суда о применении наказания и обязанности компенсировать ущерб, нанесенный рыбному хозяйству. Вердикт обжалованию не подлежит.