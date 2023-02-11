Сотрудник ГПСС подозревается в незаконном обороте наркотических веществ
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В начале февраля Бюро внутренней безопасности (БВБ) направило в Восточноземгальскую прокуратуру уголовное дело в отношении сотрудника бригады Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Латгальского региона за незаконное хранение наркотических веществ с целью сбыта. Об этом агентству LЕТА сообщила помощник главы БВБ Санта Бивбане.

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В ходе досудебного расследования БВБ установило, что пожарный хранил у себя марихуану с целью реализации. В рамках уголовного процесса изъято и передано на экспертизу несколько сотен граммов сушеной и несушеной марихуаны.

К сотруднику ГПСС применены меры безопасности, не связанные с лишением свободы, в том числе запрет занимать определенную должность.

В отношении его возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 253.1 Уголовного закона — незаконное хранение наркотических веществ с целью сбыта.

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