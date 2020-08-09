Сотрудник предприятия присвоил более 200 000 евро, принадлежащих фирме

Сотрудники Криминальной полиции Управления криминальной полиции Курземского региона (Вентспилсский участок) завершили расследование дела о присвоении крупной суммы. Деньги принадлежали одному из предприятий Вентспилса.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Уголовный процесс по этому делу был начат в декабре 2019 года. Следствием было установлено, что в обязанности мужчины входил сбор денег от курьеров, получивших их, в свою очередь, от клиентов за доставленный товар. Полученные суммы подозреваемый должен был вносить на счет предприятия, что он добросовестно и выполнял.

Однако в период с конца 2018 до конца 2019 года, когда фирма обнаружила что-то неладное, мужчина перестал вносить деньги на счет, оставляя их себе. По требованию начальника он вернул часть присвоенных денег — 180 000 евро. Следствие установило, что он хранил купюры дома в коробке из-под обуви. Однако при этом он заявил, что часть присвоенных денег — около 20 000 евро — он потерял, когда как-то ночью развлекался в Риге. Также он сообщил, что часть денег спустил в игровых автоматах.

В КРУП сообщили, что подозреваемый ранее не попадал в поле зрения органов правопорядка. За подобное преступление мужчине грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой, а также последующий пробационный надзор до 3 лет или без такового.