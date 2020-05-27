Сотрудника полиции подозревают в использовании ресурсов полиции в строительстве для личных нужд
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Бюро внутренней безопасности передало в прокуратуру дело против должностного лица Главного административного управления Государственной полиции и двух работников. Должностное лицо использовало ресурсы полиции в личных целях.

Сотрудник административного управления в течение восьми месяцев в 2018 году использовал ресурсы полиции в несвязанном с полицией строительстве. Он использовал транспортные средства, тракторную технику, бензин и автоводителей полиции, урон составил неполные 17 тысяч евро. Помимо прочего, должностное лицо подозревается в нарушении оборота товара стратегического значения.

Ещё двух сотрудников административного управления подозревают в поддержке использования служебного положения в корыстных целях.

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rus.DELFI.lv

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