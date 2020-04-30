Сотрудники AS Pasažieru vilciens спасли пропавшего без вести 8-летнего мальчика

Госполиция выразила благодарность сотрудникам AS Pasažieru vilciens, которые помогли найти 8-летнего пропавшего без вести мальчика, который ушел из дома без верхней одежды и обуви.

Как отмечает пресс-центр Рижского регионального управления полиции, 8 марта, в 18.45 в Сигулдский участок полиции поступила информация о том, что в Эглюпе (волость Инчукална) из дома ушел мальчик, у которого есть проблемы со здоровьем, к тому же ребенок не ориентируется в пространстве. Также было известно, что мальчик ушел из дома без верхней одежды и обуви.

К поискам ребенка оперативно приступили полиция, кинолог с собакой, сотрудники Спецназа полиции, земессарги, местные жители. С воздуха мальчика искал вертолет Национальных вооруженных сил, оснащенный термосканером. Поиски осложнялись тем фактом, что было уже темно, а территория, где искали ребенка, состояла из частного сектора, разделенного заборами, и леса.

Спустя несколько часов, в 22.20 машинист AS Pasažieru vilciens Дмитрий Востоков, который находился на маршруте Рига — Валмиера, произвел экстренное торможение поезда, поскольку заметил рядом с железнодорожным полотном лежащего маленького мальчика, о чем сразу же сообщил диспетчеру ГАО Latvijas dzelzceļš. Помощник машиниста Александр Мериньш выбежал к мальчику, закутал его в свою одежду и согрел. Позже на место происшествия прибыла полиция.

"От всего сердца хотим поблагодарить Дмитрия и Александра, которые смогли среагировать в нестандартной ситуации и принять правильное решение, чтобы спасти маленького мальчика. Мы также благодарим всех, кто участвовал в поисковых работах", — заявили в Госполиции.