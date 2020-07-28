Сотрудников Дорожной полиции будут судить за получение взятки

Прокуратура Центрального района Риги направила в суд материалы дела, в рамках которого три человека обвиняются во взятке. Один подозреваемый предлагал и передал взятку, а двое — сотрудники Дорожной полиции — приняли взятку за то, что действовали противозаконно в интересах взяткодателя.

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Согласно обвинительному заключению, 15 июля 2019 года обвиняемый управлял транспортным средством с британскими регистрационными номерами, не имея водительских прав, при этом нарушив правила дорожного движения. Нарушителя остановили "дорожники", однако тот не смог предъявить им права и полис OCTA.

Чтобы избежать административной ответственности, водитель предложил инспекторам 200 евро. После этого один из полицейских отправился вместе с нарушителем к его родственнику, передавшему взятку. Находясь в служебном авто, мужчина в общей сложности передал "дорожнику" 350 евро.

Дело будет рассматриваться в суде Видземского предместья Риги.