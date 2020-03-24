Совершено вооруженное ограбление магазина TOP

В конце прошлой недели в местечке Гардене (край Добелес) двое вооруженных преступников ограбили сельский магазин. Об этом сообщает Degpunktā.

По предварительным данным, двое молодых мужчин решили украсть в местном магазине TOP пару бутылок пива. Однако дорогу им преградила продавец, потребовавшая заплатить за алкоголь.

"Один из них достал предмет, напоминающий огнестрельное оружие, и направил в сторону продавца. Когда женщина отошла в сторону, эти мужчины покинули магазин. По "горячим следам" были установлены личности подозреваемых, и мы их задержали", — пояснил и.о. Криминальной полиции Добельского участка полиции Дацнис Витолс.

"Они регулярно совершали кражи в магазине и угрожали продавцам. Моя дочь работает в магазине. Угрожали и ей, что после работы подстерегут. Полиция, к сожалению, всегда лишь говорит, что ничего не может поделать", — рассказала журналистам жительница Гардене.

Задержанные ранее уже были судимы за аналогичные преступления. Сейчас им грозит лишение свободы до 8 лет.