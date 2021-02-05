Современное рабство: в прошлом году в Латвии выявили 48 жертв торговли людьми — таджики, индийцы, узбеки и местные
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Министерство внутренних дел Латвии подготовило доклад о ситуации в сфере предотвращения и борьбы с торговлей людьми. Согласно официальным данным, в 2020 году в Латвии было идентифицировано 48 жертв торговли людьми.

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По данным МВД, статистика свидетельствует о том, что количество жертв торговли людьми в мире неуклонно растет, а Латвия по-прежнему является страной, в которой появляются жертвы торговли людьми, а также страной, куда подобных жертв привозят для дальнейшей эксплуатации. Известно также, что местные жители вывозятся за пределы Латвии для дальнейшей эксплуатации за рубежом.

В качестве мер по предотвращению и борьбе с торговлей людьми МВД называет кампании по информированности общественности об этой проблеме, обучение специалистов, реабилитация и обеспечение защиты жертвам торговли людьми.

В 2020 году в Латвии жертвами торговли людьми признаны 48 человек: 34 из них мужчины, 12 — женщины и двое несовершеннолетних лиц.

Из общего числа так называемых современных рабов 18 оказались гражданами Таджикистана, 17 — местные жители, 7 граждан Индии и 6 граждан Узбекистана.

По данным МВД, 37 жертв торговли людьми были заняты в строительстве, производстве продуктов питания, сельском хозяйстве и уборке. Кроме того, 10 лиц пострадали в результате сексуальной эксплуатации (в том числе, порнографической). Также полиция установила одну жертву фиктивного брака.

Риску торговли людьми больше всего подвержены незащищенные категории граждан: безработные, молодежь, женщины, люди предпенсионного возраста и несовершеннолетние. Чаще всего отчаявшихся людей приводят к преступникам серьезные финансовые проблемы, отсутствие постоянной оплачиваемой работы, нехватка рабочих навыков и знаний.

В МВД отметили еще одну серьезную проблему: жители Латвии, потерявшие работу во время пандемии Covid-19, а также испытывающие от этого психологические проблемы, все чаще уезжают в поисках работы за границу, тщательно не изучив предложения о работе.

Возрастают и риски сексуальной эксплуатации, поскольку из-за пандемии развиваются платные онлайн-видеопорталы для взрослых, которые вовлекают в свою работу уязвимые категории жителей: несовершеннолетних, женщин и т.д.

В числе вербовщиков современных рабов чаще всего выступают знакомые жертв, "работодатели" и члены семьи.

По фактам торговли людьми в прошлом году были начаты 7 уголовных процессов — 6 за трудовую эксплуатацию и одно за сексуальное. На данный момент один человек осужден за торговлю людьми: он получил 2,5 года лишения свободы условно и последующий пробационный надзор на два года.

Жертвы торговли людьми могут получить помощь здесь:

"Patvērums "Drošā māja"" — (+371) 28612120 (круглостуточно);

"Centrs MARTA" — (+371) 67378539 (в рабочее время по рабочим дням);

Телефон доверия для детей и подростков — 116111;

Консульская помощь в чрезвычайных ситуациях МИД Латвии — (+371) 26337711;

"Palīdzības dienests nozieguma upuriem" — 116006

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