Спасатели обнаружили труп утонувшего человека в озере в Бабитском крае
Foto: LETA

В пятницу, 1 января, в Бабитском крае работники Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) извлекли из озера труп утонувшего человека, сообщают в ГПСС.

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Всего за прошедшие сутки в ГПСС поступило 56 вызовов, из которых 16 были связаны с пожарами, а 34 - со спасательными работами, шесть вызовов были ложными.

В пожарах в Латвии за прошедшие сутки пострадал один человек, одного человека пожарные спасли от огня.

В пятницу, 1 января, работники ГПСС ликвидировали три пожара: в Риге, Алойском крае и Лиелвардском крае.

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rus.DELFI.lv LETA

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