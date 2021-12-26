Спасатели подкопали снег, чтобы освободить пассажиров перевернувшегося автобуса
Foto: DELFI

В субботу, 25 декабря, в Сигулде спасатели подкопали снег, чтобы помочь шести пассажирам покинуть перевернувшийся автобус. Об этом сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Агрита Витола.

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В 17:52 в ГПСС поступил вызов на аварию пассажирского автобуса, которая произошла на улице Турайдас. Автобус съехал в кювет и перевернулся на боковую сторону, из-за чего нельзя было открыть двери и выпустить пассажиров.

Спасатели подкопали снег у задних дверей автобуса и помогли шести пассажирам покинуть транспортное средство. Спасатели завершили работу на месте происшествия в 18:49.

За прошедшие сутки в ГПСС поступило 46 вызовов, в том числе 13 на пожары, 23 - на спасательные работы, а десять вызовов были ложными. В результате пожара в садовом домике в Елгавском крае погиб один человек.

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