Спасатели получили 92 вызова, связанных с сильным ветром
Foto: LETA

С 6.30 субботы и до 8 часов утра понедельника Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила 92 вызова, связанных с сильным ветром, сообщила представитель ГПСС Майя Сурска.

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Помощь спасателей в основном требовалась, чтобы убрать с проезжей части сломанные деревья. Семь раз были убраны поврежденные конструкции, которые причиняли угрозу жизни людей.

Также в субботу спасатели пришли на помощь четверым людям, которые находились в двух на лодках на озере Бабитес и не могли самостоятельно добраться до берега.

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LETA

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LETA
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