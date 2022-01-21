Спасатели получили более 80 вызовов из-за повреждений от сильного ветра

За прошедшие сутки, с 06:30 20 января до 06:30 21 января в Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС) поступило 139 вызовов: 12 - на пожары, 119 - на спасательные работы. Более 80 вызовов было связано с повреждениями, вызванными сильным ветром.

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Большинство вызовов из-за сильного ветра ГПСС получила с 14:00 четверга до полуночи из Курземского региона. Люди преимущественно просили спасателей убрать деревья, поваленные на проезжую часть. В некоторых случая ветер повали деревья на припаркованные автомобили.

При выезде на 12 вызовов спасатели устранили опасность из-за поврежденных строительных конструкций. В основном приходилось снимать с крыш оторванные ветром части кровли.