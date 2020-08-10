Спасатели помогли заблудившемуся человеку выбраться из леса

Ночью в Царникавском крае спасатели помогли выбраться из леса заблудившемуся человеку, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

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В Риге помощь спасателей потребовалось, чтобы снять человеку кольцо с распухшего пальца. Для этих целей пришлось использовать щипцы.

Пришлось спасателям прийти на помощь и животным — в Риге в рыболовных сетях запутался тюлень, а под Гулбены упала в пруд корова.

За выходные ГПСС получила 108 вызовов — 46 на пожары, в том числе два лесных, 39 на спасательные работы. 32 вызова были ложными.