Спасатели в этом году нашли в водоемах Латвии 78 утонувших
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Сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) в этом году нашли в водоемах 78 утонувших, свидетельствует статистика службы.

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В воскресенье в Краславе в озере было обнаружено тело человека, которое передано сотрудникам Государственной полиции для установления причины смерти.

В прошлом году до 2 августа сотрудники ГПСС нашли в водоемах останки 62 человек. Не во всех случаях для поиска людей на воде привлекаются спасатели ГПСС, поэтому общее количество утонувших в стране может быть больше.

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LETA

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LETA
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