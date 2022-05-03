В Краславском крае в понедельник, спасая из горящего хлева скот, пострадал человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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Вызов на место происшествия поступил в 18.29 в волость Кеповас Краславского края. Сообщалось, что горит хозяйственная постройка. Прибыв на место происшествия, спасатели констатировали, что открытым пламенем горит хлев на площади 120 квадратных метров, частично провалилась крыша. Спасая из горящего строения домашних животных, пострадал один человек. Он был передан медикам скорой.

В 16.12 поступил вызов в Дзербени, Цесисский край, где загоралось двухэтажное здание. Прибывшие на место пожарные констатировали, что на первом этаже открытым пламенем горит кухня, находящиеся рядом помещения и чердак. Площадь горения составила 75 квадратных метров. До прибытия спасателей из дома эвакуировался один человек.

В свою очередь, самый обширный пожар за минувшие сутки произошел в волости Залениеку, Елгавский край - там горела прошлогодняя трава на площади семь гектаров.

ВСего за минувшие сутки VUGD получила 83 вызова, из которых 53 - на пожары.