Спасаясь от пожара, с шестого этажа спрыгнул человек

Во вторник в Вентспилсе из окна горящей квартиры на шестом этаже выпрыгнул человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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Вызов на ул. Инжениеру поступил в 16.12. В девятиэтажке в квартире на шестом этаже горели бытовые вещи на площади 20 квадратных метров, а также на седьмом этаже оконная рама.

Спасатели совместно с сотрудниками полиции эвакуировали из дома 50 человек.

Всего за минувшие сутки VUGD получил 55 вызовов — из которых 24 на пожары.