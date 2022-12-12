Спецназ полиции выломал дверь здания Baltic International Bank; идут обыски

Подразделение спецназа полиции ворвалось в здание Baltic International Bank на улице Грециниеку в Вецриге, сообщает агентство LETA. Согласно неофициальной информации, обыски проходят и в местах жительства сотрудников банка.

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Как сообщалось ранее, в заботе о стабильности латвийского финансового сектора и защите интересов клиентов банка правление Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) на внеочередном заседании в понедельник приняло решение приостановить предоставление финансовых услуг Baltic International Bank, свидетельствует информация на сайте FKTK.

FKTK признала Baltic International Bank финансовым учреждением, которое столкнулось или столкнется с финансовыми трудностями, и приняла решение не осуществлять меры по стабилизации деятельности Baltic International Bank.

Решение FKTK предусматривает, что 12 декабря в 18.00 банк должен полностью прекратить оказание финансовых услуг, в том числе выполнение платежей клиентов. Это означает, что с этого момента работа карт, интернет-банкинга и платежи Baltic International Bank приостановлены. Данное решение принято для предотвращения оттока средств из банка и защиты интересов клиентов и кредиторов банка.