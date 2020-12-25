Список опасных направлений: на дорогах Латвии возник "черный лед"
Foto: LETA

В пятницу вечером температура воздуха опустилась ниже нуля и во многих местах Латвии дороги обледенели, сообщает "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

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Затруднено движение почти по всем дорогам государственного значения в окрестностях Риги, а также на Вентспилсском шоссе, а также на отдельных участках Видземского, Сигулдского и Даугавпилсского шоссе. Обледенение появилось и на многих дорогах регионального и местного значения. LVC отмечает, что для усиления безопасности ведется чистка дорог и обработка противоскользящими материалами.

Департамент сообщения Рижской Думы также информирует, что снижение температуры привело к образованию на дорогах и мостах "черного льда" — на проезжей части Риги беспрерывно работают 34 чистящих машин, еще 16 машин борются с обледенением тротуаров.

Как уже сообщала Госполиция, после обеда на Южном мосту случилась крупная авария, в которой пострадали 18 машин. Пользователи соцсетей сообщают об авариях и в других местах Латвии.

Автоводителей призывают быть особо внимательными и соблюдать большую дистанцию от других машин.

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