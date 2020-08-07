Спустя почти год в лесу найдено тело пропавшей без вести жительницы Риги

Рижское региональное управление полиции сообщает, что найдено тело Софии Коваленко (1936 г.р.), которая числилась в розыске с августа 2019 года. По предварительным данным, женщина погибла, заблудившись в лесу.

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Как уже сообщалось ранее, в последний раз женщину видели 12 августа прошлого года у магазина Maxima на Яунциема гатве, 174 в Риге, куда она отправилась с одним из членов семьи, а затем пенсионерка пропала.

Полиция выражает соболезнования родным и близким погибшей женщины, а также благодарит всех, кто помогал в поисках Софии Коваленко.