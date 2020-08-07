Спустя почти год в лесу найдено тело пропавшей без вести жительницы Риги
Foto: LETA

Рижское региональное управление полиции сообщает, что найдено тело Софии Коваленко (1936 г.р.), которая числилась в розыске с августа 2019 года. По предварительным данным, женщина погибла, заблудившись в лесу.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как уже сообщалось ранее, в последний раз женщину видели 12 августа прошлого года у магазина Maxima на Яунциема гатве, 174 в Риге, куда она отправилась с одним из членов семьи, а затем пенсионерка пропала.

Полиция выражает соболезнования родным и близким погибшей женщины, а также благодарит всех, кто помогал в поисках Софии Коваленко.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В Рижском порту проведено ежегодное исследование популяции птиц
Подземный туннель, космос и игры: как провести выходные с семьей в Вентспилсе
Цифровые вызовы: как предприятиям использовать преимущества е-коммерции?
Рижский порт полностью готов к сезону перевалки зерна
Магический Вентспилс: самые красивые виды города в разных ракурсах