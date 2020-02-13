Среднеазиатские овчарки из Германии не прошли ветеринарный контроль на границе

В МАПП "Бурачки" (российско-латвийская граница) в Псковской области при проведении ветеринарного контроля двух собак, перевозимых из Германии в Крым, должностными лицами Управления Россельхознадзора выявлены нарушения в оформлении документов.

Как отмечает пресс-центр Россельхознадзора по Псковской области, в международных паспортах животных отсутствовали отметки компетентного органа о проведении клинического осмотра, необходимого при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕЭС) и перемещении между государствами-членами ЕЭС.

В связи с установленными нарушениями ветеринарного законодательства ввоз двух овчарок на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлены декларации о возврате животных.