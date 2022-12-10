Страховщик: за неделю более 100 водителей попросили помочь вытащить автомобили из канав

В течение недели более 100 водителей обратились за помощью к страховщику Balta (концерн PZU) с просьбой о помощи по вытаскиванию автомобилей из канав и кюветов, куда те соскользнули из-за плохих погодных условий и неправильно выбранной скорости движения, сообщили представители Balta.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Руководитель управления транспортных продуктов и подписания рисков Balta Кристап Лециниекс указывает, что водитель, управляющий автомобилем в день, когда идет сильный снег, должен рассчитывать, что вероятность попасть в дорожно-транспортное происшествие примерно в три раза выше, чем в обычный день. Аналогичные риски возникают в дни, когда наблюдаются резкие перепады температуры, под воздействием которых дорожное покрытие становится ледяным.

За последние несколько недель в созданную Balta службу "Помощь на дороге" поступило повышенное количество обращений в связи с автомобилями, соскользнувшими с дороги, и ДТП, причиной которых чаще всего служили осложненные условия вождения и обледенение.

В свою очередь, как только температура приближается к минус 20 градусам, растет количество обращений за помощью, чтобы завести машину.