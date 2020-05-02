Страховщики: в период ЧС увеличилось число краж из автомобилей

По мере введения ограничений передвижения на 40% сократилось количество угонов автомобилей, о чем свидетельствуют данные отдела по выплате возмещений KASKO страхового общества BALTA (группа PZU). Однако страховщик предупреждает о другой опасной тенденции — значительно увеличилось количество краж из автомобилей.

Страховщики прогнозируют, что в силу трудности доставки запчастей из-за границы нишу заполнят автомобильные воры, чаще угоняя и автомобили таких марок, которые традиционно не пользовались популярностью у угонщиков.

По данным статистики, в этом году в списке машин, угнанных за период с 16 марта по 16 апреля, было только 2 BMW X5 и один автомобиль марки Volvo S80. Для сравнения: в прошлом году за такой же период времени было угнано пять транспортных средств. Однако важно отметить, что количество краж из автомобилей в Латвии увеличилось на 75%.

Традиционно воров чаще всего интересуют автомобили марок BMW и Audi 2007 — 2011 года выпуска. Машины преимущественно разбираются, так как детали конкретных моделей очень востребованы на рынке, что также определяет интерес воров к определенным автомобилям. Однако наблюдения страховщиков свидетельствуют о том, что после введения ограничений передвижения должны стать более внимательными и владельцы автомобилей менее популярных среди угонщиков марок.

"Увеличение количества краж из автомобилей связано с ограничениями передвижения во время чрезвычайной ситуации. Уменьшилась или даже полностью остановилась доставка автомобилей из других стран в Латвию, чтобы затем разобрать их на детали. Поэтому рынок подержанных запчастей переживает времена, когда спрос есть, а предложения нет. В тот момент, когда доставка запчастей из-за рубежа затруднена, существует большая вероятность того, что эту связанную с доставками пустоту заполнят автомобильные воры.

Для латвийских водителей это может стать сюрпризом, так как параллельно кражам автомобилей таких традиционных марок, как BMW, Toyota, Volkswagen, Audi и Mercedes-Benz, может увеличиться число краж и таких марок, которые обычно не пользовались популярностью у воров", — отметил глава управления транспортных продуктов и подписания рисков BALTA Кристапс Лиециниекс, и его слова подтверждают поданные заявления о краже из таких моделей машин, как Renault, Dacia, Citroen, Peugeot, Ford и Skoda.