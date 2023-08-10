Стрельба на границе: во время задержания пограничнику пришлось применить оружие
Foto: Valsts robežsardze

В минувшую среду, 8 августа, сотруднику Государственной пограничной службы (ГПС) во время задержания группы нелегалов пришлось применить оружие. Иностранцы — 4 гражданина Индии и 4 гражданина Ирана — незаконно пересекли латвийско-белорусскую границу.

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По данным пресс-центра ГПС, во время обхода пограничники обнаружили в волости Шкаунес признаки незаконного пересечения государственной границы. Поиск правонарушителей начался с привлечения кинолога со служебной собакой.

В районе поселка Тронишку пограничники заметили нарушителей, которые тут же попытались скрыться. Для их задержания пограничникам пришлось применить табельное оружие и произвести предупредительный выстрел в воздух. Задержанные возвращены в Беларусь.

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