Стрельба на Мукусалас: в пострадавшего, возможно, стреляли из пневматического оружия
Foto: AFP/Scanpix

Около 14:50 11 февраля Государственная полиция получила вызов в связи со стрельбой на ул. Мукусалас, сообщает LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Вызов поступил с автомойки. Полиция сообщает, что двое человек напали на мужчину и, возможно, стреляли в него из пневматического оружия. На место происшествия приехали медики и оказали помощь пострадавшему, он отказался от госпитализации.

Возбуждено уголовное дело, полиция выясняет личность нападавших, мотив и другие условия. Правоохранительные органы проверяют несколько версий, в том числе нападение по личному мотиву.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Фото: Пять идей для компактного рабочего места дома
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Неделя 'Wolt Take Time': спортивный вызов Ники Линде
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
Глубоко вдохнуть: простые упражнения для уменьшения стресса
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать

Hовости недвижимости

Поспеши ощутить очарование Пардаугавы! В Dzirciema nams осталось всего несколько квартир
Поселки Nordic Villages – благоустроенная среда для постройки своего дома в окрестностях Риги
Уникальный проект квартир в Пардаугаве: трехкомнатные квартиры от 80 000 евро!
До Дня Валентина зарезервируй квартиру в Līčukrasti и выбери внутреннюю отделку!
Квартал B91 - отличная возможность жить в самом центре Риги