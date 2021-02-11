Стрельба на Мукусалас: в пострадавшего, возможно, стреляли из пневматического оружия

Около 14:50 11 февраля Государственная полиция получила вызов в связи со стрельбой на ул. Мукусалас, сообщает LETA.

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Вызов поступил с автомойки. Полиция сообщает, что двое человек напали на мужчину и, возможно, стреляли в него из пневматического оружия. На место происшествия приехали медики и оказали помощь пострадавшему, он отказался от госпитализации.

Возбуждено уголовное дело, полиция выясняет личность нападавших, мотив и другие условия. Правоохранительные органы проверяют несколько версий, в том числе нападение по личному мотиву.