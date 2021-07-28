Строительство Rail Baltica: в русле Даугавы искали взрывоопасные предметы

В районе Саулкалне и Даугмале, на месте планируемого пересечения железной дороги Rail Baltica с автомагистралью на прошлой неделе проводилось исследование русла Даугавы с целью поиска взрывоопасных объектов. Об этом сообщили представители совместного предприятия RB Rail.

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Также они отметили, что при исследовании русла Даугавы, которое с 21 по 23 июля проводили специалисты Национальных вооруженных сил, взрывоопасных предметов не обнаружили.

Представители RB Rail также отметили, что поддержку в исследовании поверхности русла реки в рамках военных учений с использованием визуальных и гидроакустических методов поиска оказали Военно-Морские силы Латвии.

Во время исследования русла Даугавы был найден 30-килограммовый компрессор, оставшийся еще с советских времен, а также труба диаметром 5 см, которая, возможнo, пересекала реку.

Foto: RB Rail