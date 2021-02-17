Суд: арестованная квартира художника Вилипсона принадлежит государству

Суд Видземского предместья Риги удовлетворил в среду ходатайство

следователя Госполиции по делу об имуществе, приобретенном преступным путем, в котором просили признать квартиру художника Айварса Вилипсона, арестованную в ходе уголовного производства, имуществом, приобретенным преступным путем, и вернуть ее пострадавшей стороне — государству. Об этом сообщила специалист Судебной администрации по связям с общественностью Инара Макарова.

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Судья Зигмундс Дундурс пояснил, что, согласно действующему в настоящее время закону, квартира, полученная преступным путем, должна быть возвращена государству.

В компетенцию суда не входит определение того, кому следует отдавать приоритет в отношении имущества, полученного преступным путем, а именно жертве преступления или добросовестному покупателю, поскольку этот вопрос должен решать законодатель.

В одном из постановлений от 8 марта 2017 года Конституционный суд (КС) указал, что законодатель должен обеспечить четкий механизм для эффективного обеспечения основных прав лиц, участвующих в процессе, включая третьей стороны — добросовестного покупателя — с эффективными возможностями требовать возмещения убытков.

Суд установил, что квартира, владелица которой умерла и в отношении которой наследник не подавал ходатайство о наследстве, в 2011 году путем фальсификации документов о наследовании имущества была незаконно отчуждена в пользу лиц, не имевших права на квартиру. Следовательно, потерпевший, а именно государство, в 2011 году было лишено права распоряжаться принадлежащей ему квартирой как собственностью, оставшейся без владельца. В свою очередь, нынешний владелец квартиры купил квартиру после завершения мошеннических действий, когда она была незаконно отчуждена и зарегистрирована в Земельной книге в пользу других третьих лиц.

Суд установил, что процедура признания имущества бесхозным была нарушена по причине мошенничества. Следовательно, государственные учреждения не знали о возможном мошенничестве и не могли реализовать свое право ходатайствовать о получении квартиры в качестве собственности арендодателя в соответствии с законом.

Суд пришел к выводу, что в соответствии с действующим законодательством, квартира, полученная преступным путем, должна быть возвращена законному владельцу — государству, признанному потерпевшим по данному делу.

В свою очередь, добросовестный покупатель имущества имеет право подать иск о возмещении ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Как ранее сообщали журналисты передачи De facto Латвийского телевидения, уголовный процесс управлением Госполиции Рижского региона был начат в еще 2014 году, полиция как минимум три года (до 2017-го, когда Вилипсонс покупал квартиру) не проинформировала Земельную книгу о ведущемся следствии. При оформлении документов в Земельной книге ничто не предвещало беды.

Аналогичный случай произошел с Ириной Бейнарович, которая в 2015 году купила квартиру на ул. Авоту. В 2019 году полиция заявила, что накладывает арест на этот объект.

"Я сразу пошла в суд. Помню, что пыталась узнать какие-то детали. А мне улыбнулись и сказали — вам не повезло", — вспоминает Ирина. Впоследствии прокуратура официально признала, что расследование в первые его годы было затянуто.