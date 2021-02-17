Суд: арестованная квартира художника Вилипсона принадлежит государству
Foto: Zane Bitere/LETA

Суд Видземского предместья Риги удовлетворил в среду ходатайство
следователя Госполиции по делу об имуществе, приобретенном преступным путем, в котором просили признать квартиру художника Айварса Вилипсона, арестованную в ходе уголовного производства, имуществом, приобретенным преступным путем, и вернуть ее пострадавшей стороне — государству. Об этом сообщила специалист Судебной администрации по связям с общественностью Инара Макарова.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Судья Зигмундс Дундурс пояснил, что, согласно действующему в настоящее время закону, квартира, полученная преступным путем, должна быть возвращена государству.

В компетенцию суда не входит определение того, кому следует отдавать приоритет в отношении имущества, полученного преступным путем, а именно жертве преступления или добросовестному покупателю, поскольку этот вопрос должен решать законодатель.

В одном из постановлений от 8 марта 2017 года Конституционный суд (КС) указал, что законодатель должен обеспечить четкий механизм для эффективного обеспечения основных прав лиц, участвующих в процессе, включая третьей стороны — добросовестного покупателя — с эффективными возможностями требовать возмещения убытков.

Суд установил, что квартира, владелица которой умерла и в отношении которой наследник не подавал ходатайство о наследстве, в 2011 году путем фальсификации документов о наследовании имущества была незаконно отчуждена в пользу лиц, не имевших права на квартиру. Следовательно, потерпевший, а именно государство, в 2011 году было лишено права распоряжаться принадлежащей ему квартирой как собственностью, оставшейся без владельца. В свою очередь, нынешний владелец квартиры купил квартиру после завершения мошеннических действий, когда она была незаконно отчуждена и зарегистрирована в Земельной книге в пользу других третьих лиц.

Суд установил, что процедура признания имущества бесхозным была нарушена по причине мошенничества. Следовательно, государственные учреждения не знали о возможном мошенничестве и не могли реализовать свое право ходатайствовать о получении квартиры в качестве собственности арендодателя в соответствии с законом.

Суд пришел к выводу, что в соответствии с действующим законодательством, квартира, полученная преступным путем, должна быть возвращена законному владельцу — государству, признанному потерпевшим по данному делу.

В свою очередь, добросовестный покупатель имущества имеет право подать иск о возмещении ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Как ранее сообщали журналисты передачи De facto Латвийского телевидения, уголовный процесс управлением Госполиции Рижского региона был начат в еще 2014 году, полиция как минимум три года (до 2017-го, когда Вилипсонс покупал квартиру) не проинформировала Земельную книгу о ведущемся следствии. При оформлении документов в Земельной книге ничто не предвещало беды.

Аналогичный случай произошел с Ириной Бейнарович, которая в 2015 году купила квартиру на ул. Авоту. В 2019 году полиция заявила, что накладывает арест на этот объект.

"Я сразу пошла в суд. Помню, что пыталась узнать какие-то детали. А мне улыбнулись и сказали — вам не повезло", — вспоминает Ирина. Впоследствии прокуратура официально признала, что расследование в первые его годы было затянуто.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

10

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Простые упражнения для уменьшения стресса
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха

Новые проекты

Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 67 700€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Akāciju iela, Imanta, Rīga,
От 78 369€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
От 69 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 88 000€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 67 800€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
От 40 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
От 99 900€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 77 000€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 79 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
От 63 000€
Lielā iela, Mārupes nov.,
От 87 400€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
От 26 100€