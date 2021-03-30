Суд над Бенесом Айо за призывы к ликвидации независимости Латвии продолжится в апреле

Суд Видземского предместья Риги 19 апреля продолжит рассмотрение уголовного дела, по которому национал-большевик Бенес Айо обвиняется в призывах к ликвидации независимости и территориального единства Латвии. Планируется, что на этом заседании начнутся также судебные дебаты.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Гражданин Латвии Бенес Айо был объявлен в розыск в феврале 2015 года в связи с призывами к насильственному свержению государственной власти. Судя по письмам в СМИ и публикациям в интернете, несколько лет он находился на территории самопровозглашенной Луганской народной республики. Согласно данным следствия, Бенес Айо принимал активное участие в боевых действиях на востоке Украины. Осенью 2020 года Айо получил политическое убежище на территории РФ.