Суд над главой компании Civinity отложен по болезни предпринимателя

В четверг Экономический суд Латвии не приступил к рассмотрению дела, в котором акционер и руководитель литовской группы обслуживания зданий и инженерных решений Civinity Дейвидас Яцка обвиняется, среди прочего, в возможном отмывании денег в тендерах на обслуживание рижских лифтов.

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По словам представителя суда, рассмотрение дела было отложено из-за того, что бизнесмен не смог присутствовать на судебном заседании из-за болезни.

"Да, суд должен был начать рассмотрение этого дела в четверг, но Дайвидас Яцка не участвовал в этом заседании из-за проблем со здоровьем, поэтому судья отложил слушание на несколько недель", — сообщила BNS специалист судебной администрации Латвии Инара Макарова в четверг.

Яцка на вопрос, почему он не явился на судебное заседание и как он оценивает выдвинутые против него обвинения, BNS сказал, что пока не комментирует процесс.

Информацию о том, что литовский бизнесмен, который долгое время был свидетелем по этому делу, в июне стал подозреваемым подтвердил порталу vz.lt сам Яцка. Бизнесмен тогда сообщил порталу, что не имеет никаких связей с другими фигурантами дела, за исключением того, что обвинения против этих лиц и компаний были выдвинуты после того, как он обратился в правоохранительные органы.

Как сообщили BNS в Рижской окружной прокуратуре, в мае она передала в Экономический суд дело, в котором подозрения выдвинуты против семи физических лиц и двух латвийских компаний.

По данным прокуратуры, обвинения связаны с тендерами на техническое обслуживание лифтов, объявленными рижской муниципальной компанией Rigas namu parvaldnieks в 2013-2018 годах. Один из ответчиков выдвигал предложения, зная, что в компании, которую он представляет, не хватает сотрудников для обеспечения выполнения контракта.

По данным рижской прокуратуры, за работу заплатили более 2 млн евро, из которых более 1,9 млн. евро были "отмыты" путем перевода средств на счета других связанных компаний.

Отмывание денег в Латвии наказывается лишением свободы на срок от 3 до 12 лет.

В прошлом году Civinity заработала 1,73 млн евро консолидированной прибыли до налогообложения — на 2,6% больше, чем в 2020 году, ее доход достиг 48,6 млн евро и был на 3,2 млн. евро ниже.

В группа Civinity входят более 30 компаний, которые обслуживают 10 млн кв. метров жилых и коммерческих зданий, в нем работает 1,5 тыс. сотрудников в Литве, Латвии и Великобритании.