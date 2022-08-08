Суд обновил производство по финансовому иску серийного убийцы Юрия Устименко

Тартуский административный суд обновил производство по жалобе серийного убийцы Юрия Устименко, поданной им на администрацию Тартуской тюрьмы.

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Как передала BNS пресс-служба суда, администрация Тартуской тюрьмы должна не позднее 22 августа представить суду запрошенные доказательства и разъяснения. По закону, Устименко имеет право представить свои дополнительные аргументы с таким расчетом, чтобы они поступили в распоряжение суда не позднее 8 сентября.

В июле серийный убийца Юрий Устименко подал в суд на Тартускую тюрьму, поскольку недоволен тем, что тюрьма время от времени подвергала его видеонаблюдению и его эскортировали в наручниках.

41-летний Устименко считает, что Тартуская тюрьма должна выплатить ему компенсацию в размере 2000 евро, потому что в его камере в периоды с 24 ноября 2017 года по 11 мая 2018 года, а также с 25 мая 2018 года по 3 августа 2020 года велось видеонаблюдение.

Устименко также недоволен тем, что в период с 3 августа 2017 года по 11 мая 2018 года и с 23 мая 2018 года по 3 августа 2020 года тюрьма эскортировала его в наручниках.

В прошлый раз Устименко предстал перед судом в 2019 году, когда суд приговорил его за совершенные в тюрьме преступления к 9 годам тюремного заключения и счел это наказание покрытым назначенным ему пожизненным сроком.

Устименко и его друг Дмитрий Медведев с февраля по май 2002 года совершили в Эстонии и Латвии преступления, в результате которых погибли семь человек и пострадали шестеро.

Согласно обвинению, Устименко убил в Эстонии пять человек, в Латвии застрелил полицейского. Одно убийство совершил Медведев, который позже погиб в перестрелке с латвийскими полицейскими.

Вместе с Устименко и Медведевым в ограблениях также участвовал Валентин Олейников из Ида-Вирумаа, которого они позже убили.

В мае 2002 года Устименко сбежал из Эстонии в Польшу, но был там задержан в 12 ноября того же года его выдали Эстонии.

Пожизненный приговор Устименко вступил в силу в декабре 2004 года, когда госсуд отказался рассматривать поданную его защитником жалобу.

Начало срока наказания Устименко отсчитывается от задержания 12 ноября 2002 года.