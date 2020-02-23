Суд оправдал двух мужчин по обвинению в убийстве матери и сына: в марте рассмотрят апелляцию

Курземский окружной суд в апелляционном порядке рассмотрит уголовное дело о двойном убийстве, по которому суд первой инстанции оправдал двух подсудимых. Прокуратура подала протест. На 26 марта в суде назначены дебаты.

В Курземский районный суд (Кулдига) дело было передано в июле 2018 года, а в августе 2019 года суд вынес Айгару Екабсону и Наурису Ратниексу оправдательные приговоры. Екабсонс признан невиновным и оправдан по статье за убийство двух лиц, а Ратниекс — за подстрекательство к убийству и содействие убийству.

Судья Дайна Алксне сообщила, что вынесла оправдательный приговор, поскольку дело расследовали поверхностно и в ходе досудебного следствия было собрано недостаточно доказательств. Кроме того, следователи не выяснили обстоятельства трагедии, также не был обеспечен надлежащий надзор со стороны полиции и прокуратуры, по этой причине из дела исчезли вещественные доказательства. Она указала, что в период с 2010 по 2016 год не было проведено никаких следственных действий.

Алксне указала, что при осмотре места происшествия в 2016 году было найдено вещественное доказательство — предмет, напоминающий пулю. При этом во время обысков в 2009 году его там не нашли. Теперь же из-за сильной каррозии этот предмет невозможно отправить на экспертизу.

Судья подчеркнула, что из-за поверхностного расследования в процессуальных документах есть много несовпадений по времени и времени изъятия вещдоков. При этом на хранение передали только одно вещественное доказательство, которое вообще не относится к конкретному уголовному делу. Также Алксне сообщила, что автомобиль полиция не признала вещественным доказательством и передала владельцу.

В ходе судебного следствия представленные доказательства не подтвердили вину подсудимых по обвинениям, выдвинутые прокурором. Суд констатировал, что обвинение основывалось на предположениях, а не на убедительных доказательствах.

После вынесения приговора судья Алксне заявила, что готовит встречный иск о поверхностном расследовании преступления, нарушениях, допущенных во время следствия, пропавших уликах и многом другом.

Напомним, 29 декабря 2009 года с хутора "Абелькрогс" в волости Эдолес бесследно исчез 57-летний Харийс Аустерс и его 82-летняя мать — Зелма Войцеха. На месте происшествия констатировали следы крови. Самих пропавших не нашли, и на скамье подсудимых оказались двое подозреваемых. Правда, у полиции тогда не оказалось достаточно доказательств.

Но дело приобрело новый поворот, когда в 2016 году, примерно в 600 метрах от старого Вентспилсского шоссе в волости Падурес были найдены останки матери и сына. На это место полиции указал житель Кулдиги Ратниекс, он сделал признание во время расследования другого преступления. Речь идет об убийстве инвалида, которого компания вместе с автомобилем утопила в пруду. Ратниекса по этому делу не осудили, но в ходе расследования он внезапно указал на место, где зарыты тела, и указал, что преступление совершил его приятель Екабсонс.

В итоге, дело об убийстве было начато в отношении и Ратниекса, и Екабсона. В ходе следствия оба валили вину друг на друга. Оба некоторое время провели под арестом, потом их освободили. В ходе следствия подозреваемые свою вину в содеянном отрицали.

Прокурор Юрис Сидерс считает, что виновны оба и заслуживают пожизненный срок. Согласно обвинению, 29 декабря 2009 года Ратниекс и Екабсонс распивали алкоголь, после чего сели в Mazda 323 и поехали к Аустерсу под Эдоле. При этом Екабсонс взял с собой пистолет. Там они сначала убили Харийса, а затем его мать, после чего оба тела увезли и закопали.