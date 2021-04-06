Суд оправдал мэра Юрмалы Труксниса по "делу о командировках"

Суд Рижского района 6 апреля оправдал мэра Юрмалы Гатиса Труксниса (СЗК/Латвийская зеленая партия)по "делу о командировках", в рамках которого обвинения также были предъявлены главе бюро председателя городской думы Ингриде Вилкарсе.

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Приговор суда прокуратура может опротестовать в суде второй инстанции — Рижском окружном суде. В свою очередь, адвокат Труксниса Янис Розенбергс указал, что, очевидно, суд поддержал аргументы защиты и вынес оправдательный приговор. Такое решение адвокат назвал логичным.

Согласно обвинительному заключению, должностное лицо пыталось скрыть свое необоснованное отсутствие на рабочем месте и договорилось оформить фальшивую командировку. Фактически, таким образом был оправдан прогул. Прокуратура указывала, что фальшивый документ был передан в бухгалтерию.

Досудебное следствие по этому делу вело Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.