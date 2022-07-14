Суд оставил Линдермана под стражей: ему запрещено общаться с семьей

В четверг, 14 июля, Рижский окружной суд оставил без изменений меру пресечения, примененную судом первой инстанции к пророссийскому активисту Владимиру Линдерману, которому инкриминируют оправдание геноцида, преступлений против человечества и военных преступлений.

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Решение суда обжалованию не подлежит, однако, как пояснила агентству LETA адвокат Линдермана Елена Квятковская, ответственный судья сможет оценить дальнейшую необходимость меры пресечения только в конце августа.

Адвокат также подтвердила, что, как и в суде первой инстанции, сегодня поступило ходатайство о замене заключения залогом, однако суд придерживается противоположного мнения. Сумму залога она не назвала.

Квятковская указала, что Служба государственной безопасности (СГБ) установила дополнительные ограничения — запрет на свидание и переписку с лицами вне мест лишения свободы, за исключением его защитника.

В результате Линдерман даже не может общаться со своими детьми и сожительницей. Адвокат не знает причин, по которым СГБ действовала так жестко, но, по ее мнению, такое ограничение не соразмерно, поэтому будет подана апелляция.

Ранее сообщалось, что Линдерман был арестован 21 июня за систематическое восхваление и оправдание преступлений против мира и военных преступлений российских вооруженных сил против украинцев и украинского государства в интернете.

Он давно находится в поле зрения СГБ в связи с деятельностью, которая отвечает интересам России. После вторжения России в Украину СГБ зафиксировала, что Линдерман в интернете свободно распространял для неограниченного круга лиц информацию о военных действиях, отражая события в соответствии с интересами Кремля.

7 июня этого года СГБ начала против физического лица уголовный процесс в соответствии со статьей 74.1 Уголовного закона — за прославление и оправдание преступлений против мира и военных преступлений.

Полученная от СГБ информация свидетельствует о том, что человек за свои действия получал от российских юридических учреждений деньги.

21 июня СГБ провела обыск в одном из объектов, связанных с упомянутым лицом, а также его задержали.

Линдерман уже был арестован. В 2018 году его задержали в связи с организованным Русским союзом Латвии (РСЛ) митингом против постепенного перехода на латышский язык обучения в общеобразовательных учреждениях. Уголовный процесс был начат "для предотвращения возможной попытки под прикрытием якобы законной деятельности осуществить противоправную деятельность или для достижения противоправной цели, а также с учетом того, что информация, полученная СГБ, может быть проверена только средствами и методами уголовного процесса".

Позже уголовное дело было закрыто, но из-за прокремлевской позиции Линдермана он уже несколько лет находится под наблюдением спецслужб.