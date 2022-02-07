Суд отклонил иск прокурора с требованием арестовать Римшевича

Рижский районный суд в Юрмале в понедельник, 7 февраля отклонил иск прокурора против бывшего президента Банка Латвии Илмара Римшевича с требованием заключить его под стражу, а также перечислить ранее уплаченный залог в размере 100 000 евро за его освобождение в государственный бюджет.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как сообщалось, на прошлой неделе прокурор Виорика Йиргена заявила в суде, что изменилось поведение Римшевича, он оказывает противодействие и пытался повлиять на показания свидетеля Игоря Буймистера, акционера бывшего "Trasta komercbanka" (TKB).

Прокурор заявила, что не только Римшевич должен находиться под стражей, но и залог в размере 100 000 евро, уплаченный бизнесменом Андрисом Крейслером в начале 2018 года, следует перечислить в госбюджет. Залог был внесен для того, чтобы после ареста Римшевич мог быть освобожден.

Суд ранее приостановил разбирательство, чтобы обратиться в Суд Европейского союза с рядом преюдициальных вопросов, касающихся уголовного иммунитета Римшевича как члена совета Европейского центрального банка (ЕЦБ). Суд ЕС принял решение в этом году, и Рижский окружной суд объявил сегодня, что к Римшевичу не применим иммунитет по рассматриваемому в суде делу, поэтому сегодня судебный процесс мог быть возобновлен.

В чем обвиняют Римшевича

Как сообщалось, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) в феврале 2018 года задержало Римшевича и предпринимателя Мариса Мартинсонса. Генеральная прокуратура предъявила Римшевичу обвинение во взяточничестве, а Мартинсонсу - в поддержке взяточничества.

Римшевич обвиняется в получении взятки - оплаченной поездки на отдых, а также в получении денег и легализации финансовых средств, добытых преступным путем. Римшевич неоднократно отрицал свою вину в инкриминируемых ему преступлениях.

Ведущая дело прокурор Йиргена ранее рассказала, что БПБК возбудило дело по заявлению двух представителей "Trasta komercbanka". Оба фигурируют в деле как взяткодатели, но были освобождены от уголовной ответственности, поскольку добровольно обратились в правоохранительные органы с информацией о случившемся. Упомянутые лица - бывший член правления TKB Виктор Зиемелис и бывший акционер, ныне покойный Игорь Буймистер.

Ранее Йиргена сообщила, что один из акционеров обратился к Римшевичу в 2010 году с просьбой помочь в вопросах, связанных с Комиссией рынка финансов и капитала (КРФК), в обмен предложив Римшевичу оплаченную поездку на отдых на Камчатку. В 2012 году этот акционер вместе с другим акционером повторно обратился к Римшевичу с просьбой о помощи по другим вопросам, связанным с КРФК. Римшевич запросил в качестве оплаты 500 000 евро, которые должны были быть выплачены двумя частями - одна до и одна после решения КРФК.

Прокурор ранее сообщила, что после соглашения в 2010 году Римшевич неоднократно консультировал акционера "Trasta komercbanka", таким образом пытаясь повлиять на решения КРФК. Консультации такого типа предоставлялись и после соглашения 2012 года, но, хотя Римшевичу удалось повлиять на принятие КРФК решений, которые были очевидно благоприятны для "Trasta komercbanka," одновременно с ними были приняты и неблагоприятные решения.

В качестве одного из видов помощи, оказанной Римшевичем, прокурор назвала помощь в подготовке ответов на вопросы, заданные КРФК в связи с проблемами ликвидности банка и нерезидентами.

Йиргена также пояснила, что Римшевичу не удалось выполнить все, что от него требовалось, поэтому была выплачена только первая часть взятки - 250 000 евро. Из объяснения прокурора следует, что Мартинсонс выступал в этой преступной сделке в роли посредника - он получил 10% общей суммы взятки.

По дополнительным статьям Римшевичу и Мартинсонсу также была инкриминирована легализация денег, полученных преступным путем, в размере 250 000 евро.

Генеральная прокуратура считает, что Римшевич использовал взятку в размере 250 000 евро для покупки недвижимости от имени компании, совладельцем которой тайно стал. В отношении этой компании также возбуждено дело, так как в интересах данного юридического лица осуществлено отмывание денег. Обвинение связано со сделкой, в ходе которой официально принадлежащая Мартинсонсу компания "MM Investīcijas" приобрела недвижимость в Юрмале, на улице Базницас, 2.

С момента ареста Римшевичу в качестве меры пресечения запрещено занимать пост президента Банка Латвии. Однако ранее Суд ЕС постановил, что фактическое отстранение Римшевича от должности на время расследования правоохранительными органами предполагаемого дела о взяточничестве в крупном размере не было достаточно обоснованным. Суд постановил восстановить его в должности до окончания срока полномочий.

Римшевич своей вины в предъявленных обвинениях не признает.