Суд первой инстанции оправдал евродепутата Нила Ушакова. Его обвиняли в хранении запрещенного устройства

В среду, 21 декабря, Рижский городской суд оправдал депутата Европейского парламента (ЕП), бывшего мэра Риги Нила Ушакова ("Согласие"), которого обвинили в хранении запрещенного устройства для видеонаблюдения.

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У прокуратуры еще будет возможность опротестовать приговор. В этом случае дело должен будет рассматривать Рижский окружной суд.

Прокурор Юрис Лочмелис после оглашения решения суда заявил, что пока не может комментировать, будет ли решение обжаловано. Об обжаловании приговора Лочмелис решит после ознакомления с его деталями.

В свою очередь Ушаков подчеркнул, что ничего другого от решения суда не ждал, поскольку Латвия является правовым государством и "политически заказанные дела" такого рода не могут закончиться обвинительным приговором.

Ушаков ранее в своем последнем слове заявлял, что это уголовное дело было и является необходимым только для того, чтобы публично подорвать репутацию политика, пытаясь сделать его преступником.

Уголовный процесс, возбужденный в отношении Ушакова, является инструментом поддержания негативного общественного мнения о бывшем мэре, что, по сути, уже является наказанием, считает европарламентарий.

По мнению Ушакова, обвинение разочарованно тем, что он не знал об альбоме, а тем более о его содержании, которое, скорее всего, было вложено известными его обвинению лицами.

В последнем слове Ушаков подчеркнул, что это абсолютно политическое дело с процессуальными нарушениями, манипуляциями с заключениями, специалистами и свидетелями.

Политик повторил, что не покупал, не хранил никаких запрещенных устройств и ничего не знал об альбоме, а тем более о спрятанном в нем устройстве.

Вместо того, чтобы искать виновных, которые принесли и разместили альбом со скрытым устройством в одном из помещений Рижской думы, следствие объявило его обвиняемым.

Ранее на вопрос Delfi о продвижении уголовного дела, Нил Ушаков ответил: "Никого из тех, кто меня отстранял, сейчас нет [в Сейме], а процесс остался. Прокурор дважды предлагал дело закрыть. В материалах дела есть письма политиков, которые пишут в KNAB, почему Ушаков еще не наказан? А там отвечают: работаем. Как ни крути, а Латвия — правовое государство. Хотя, есть нюансы с качеством работы правоохранительных органов… В принципе, прокурор меня обвинил в том, что мне подарили альбом, а я его не открыл и не посмотрел содержимое. За это он просит денежный штраф. Если выиграю — прокуратура оспорит, уйдет еще около 9 месяцев на апелляцию. Если и там выиграю — будет кассация. Окончательное решение дела, начатого в 2019 году, будет где-то в 2024 году…".

Прокуратура предъявила обвинение Ушакову в конце прошлого года по статье Уголовного закона о нарушении запрета на оборот специально созданного или приспособленного для оперативной деятельности оборудования, устройств или инструментов.

За такое правонарушение может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, общественных работ или штрафа с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

В ноябре прошлого года ЕП лишил Ушакова депутатского иммунитета. Ушаков сохраняет за собой полномочия евродепутата, поскольку они предоставлены ему Латвией как европарламентарию, и никакая другая организация не может их отнять.

В январе 2019 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) изъяло из кабинета тогдашнего мэра Риги Ушакова в Рижской думе устройство, которое можно использовать для оперативной деятельности определенного вида.

Позже KNAB призвал Генпрокуратуру предъявить обвинение самому бывшему мэру Риги в хранении запрещенного устройства видеонаблюдения.

В опубликованном ранее заявлении KNAB говорилось, что лицо хранило в своем кабинете устройство, имеющее стратегическое значение, которое предназначено для проведения специальных оперативных мероприятий, а именно видеодокументации и получения аудиоинформации скрытым образом.

Этот тип устройства запрещен для покупки, хранения и использования физическими лицами. Устройство было замаскировано под другой предмет, визуально напоминающий альбом или книгу.

Ушаков ранее заявлял, что основой судебного разбирательства является папка, в которую вклеены скрытая видеокамера и зарядный шнур с адаптером. Согласно заявлению бывшего мэра Риги, папка была найдена в зале заседаний и приемов мэра в Рижской думе, где он проводил рабочие встречи и давал интервью. Помещения также использовались для публичных и представительских мероприятий. Политик подчеркнул, что это помещение, доступное для всех посетителей, например, во время Ночей музеев.