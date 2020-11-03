Суд по делу об убийстве и ограблении перенесли из-за болезни подсудимого
Foto: Shutterstock

Из-за болезни подсудимого на январь 2021 года перенесено рассмотрение дела, в рамках которого обвинения в убийстве и ограблении предъявлены Андрею З. и Григорию Р.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Согласно обвинительному заключению, 23 сентября 2018 года обвиняемые пришли в дом к своей жертве, проживавшей под Даугавпилсом. Они собирались получить деньги за подведенное к хутору электричество, но затем напали на мужчину, избили его и отобрали 24 евро.

Грабители вернулись в этот же дом на следующий день, вломились к своей жертве, а затем жестоко избили, требуя деньги. После этого они забрали вещи потерпевшего на сумму 190 евро и скрылись. Спустя несколько дней избитый мужчина скончался в больнице.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei