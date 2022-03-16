Суд по экономическим делам конфисковал 110 автомобилей у двух компаний

20 декабря 2021 года Суд по экономическим делам (ELT) постановил, что две компании могли использовать незаконно нажитые средства для поддержки своей экономической деятельности, в том числе для покупки автомобилей, которые были конфискованы и объявлены собственностью государства, сообщили порталу Delfi в прокуратуре.

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Изначально в рамках уголовного процесса были конфискованы 106 автомобилей.

Рассмотрев протест прокурора налогово-таможенной прокуратуры, 10 марта коллегия по уголовным делам Рижского окружного суда отменила часть решения ELT и приняла решение о привлечении к уголовной ответственности и конфискации еще четырех машин.

Таким образом, в общей сложности 110 автомобилей были признаны незаконно нажитым имуществом и были изъяты в пользу государства.

Решение Рижского окружного суда обжалованию не подлежит.

Уже сообщалось, что ELT начал свою работу в конце марта прошлого года.