Суд по экономическим делам конфисковал 110 автомобилей у двух компаний
Foto: Shutterstock

20 декабря 2021 года Суд по экономическим делам (ELT) постановил, что две компании могли использовать незаконно нажитые средства для поддержки своей экономической деятельности, в том числе для покупки автомобилей, которые были конфискованы и объявлены собственностью государства, сообщили порталу Delfi в прокуратуре.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Изначально в рамках уголовного процесса были конфискованы 106 автомобилей.

Рассмотрев протест прокурора налогово-таможенной прокуратуры, 10 марта коллегия по уголовным делам Рижского окружного суда отменила часть решения ELT и приняла решение о привлечении к уголовной ответственности и конфискации еще четырех машин.

Таким образом, в общей сложности 110 автомобилей были признаны незаконно нажитым имуществом и были изъяты в пользу государства.

Решение Рижского окружного суда обжалованию не подлежит.

Уже сообщалось, что ELT начал свою работу в конце марта прошлого года.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя