Суд признал депутата Адамовичса виновным в мошенничестве и назначил ему штраф в 6000 евро

Рижский окружной суд оставил без изменение решение суда первой инстанции, согласно которому депутат Сейма Алдис Адамовичс ("Новое единство") признан виновным в мошенничестве в связи с транспортными и арендными компенсациями и ему назначен штраф в 6000 евро.

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Адвокат Адамовичса Иева Гаранча указала агентству LETA, что, скорее всего, подаст кассационную жалобу, но сейчас необходимо тщательно ознакомиться с решением апелляционной инстанции.

Как сообщалось ранее, в прошлом году Рижский городской суд Видземского предместья оштрафовал Адамовичса и запретил ему занимать должность депутата Сейма на один год и один месяц. Суд также удовлетворил требование прокурора о возмещении материального ущерба и решил взыскать с Адамовичса в пользу государства компенсацию в размере 3550 евро. Решение суда еще не вступило в силу, так как не исчерпаны возможности его обжалования.

Политик не согласен с тем, что он получил что-то путем мошенничества.

Осенью 2020 года Бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией (KNAB) потребовало привлечь депутата к уголовной ответственности по трем статьям Уголовного кодекса — за мошенничество, злоупотребление служебным положением и служебный подлог.

Прокурор Андо Скалбе после оценке материалов дела предъявил обвинение в мошенничестве и подделке документов.

Согласно обвинению, депутату инкриминируют получение компенсации расходов на транспорт в размере 83 евро мошенническим путем. Также он обвиняется в том, что мошенническим путем получил компенсацию на аренду жилья в течение семи месяцев — эта сумма составила 3150 евро.

Сейм выдал Адамовичса для уголовного преследования 8 октября 2020 года.

В случае согласия Сейма на выдачу депутата для уголовного преследования он может полноценно продолжать свою работу в Сейме, как участвуя в заседаниях парламента и комиссии, так и голосуя на них и получая за свою работу полное вознаграждение.

Ранее Гаранча заявила агентству LETA, что в случае Адамовичса речь идет об интерпретациях нормативного регламента.

"Депутат имеет право на компенсацию за жилплощадь, но ни в одном нормативе не сказано, сколько времени чиновник должен проводить в жилом помещении. Вопрос заключается в том, как часто и как долго депутат должен находиться в квартире, за которую он получает компенсацию", — подчеркнула адвокат.

Что касается транспортных расходов, то существует два чека, по которым у KNAB есть претензии.Однако депутат обнаружил, что в одном случае он допустил ошибку, поэтому чек был аннулирован, а компенсацию он возместил государству. В свою очередь, во втором случае ни Адамовичс, ни защита не отрицают заправку топливом не принадлежащего депутату автомобиля. Однако Адамовичс отправился на работу на этом автомобиле, поэтому правонарушения не было, в этом случае он также вернул деньги в госбюджет, пояснила Гаранча. Депутат заправил не принадлежащую ему машину, так как с его личным транспортным средстве в это время возникли технические неполадки.