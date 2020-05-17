Суд рассмотрит дело об ограблении и убийстве: нападавшие били жертву два дня

В сентябре Даугавпилсский суд начнет рассматривать дело, в рамках которого Андрею З. и Григорию Р. предъявлены обвинения в ограблении с применением насилия, в результате которого наступила смерть пострадавшего.

Согласно обвинительному заключению, 23 сентября 2018 года обвиняемые пришли в дом к своей жертве, проживавшей под Даугавпилсом. Они собирались получить деньги за подведенное к хутору электричество, но затем напали на мужчину, избили его и отобрали 24 евро.

Грабители вернулись в этот же дом на следующий день, вломились к своей жертве, а затем жестоко избили, требуя деньги. После этого они забрали вещи потерпевшего на сумму 190 евро и скрылись. Спустя несколько дней избитый мужчина скончался в больнице.