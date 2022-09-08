Суд рассмотрит дело об убийстве в подвале многоэтажки: тело перевезли в лес
Foto: F64

В Даугавпилсском суде в четверг должен начаться процесс по делу о жестоком убийстве в подвале одного из домов в Даугавпилсе.

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Как говорится в обвинительном заключении, в марте 2022 года компания распивала алкоголь в подвале, когда между двумя мужчинами вспыхнул конфликт.

Сначала нападавший несколько раз ударил жертву по лицу, затем взял нож и нанес несколько ножевых ранений в лицо, шею и область ладони. В результате полученных ранений пострадавший скончался.

Чтобы скрыть следы преступления и избежать наказания за содеянное преступление, нападавший вывез тело в лес. Поскольку в этом ему помогал приятель, перед судом предстанут оба.

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