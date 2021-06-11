Суд выдал санкцию на арест депутата Яниса Адамсонса
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Суд Видземского предместья Риги в пятницу в качестве меры пресечения для депутата Яниса Адамсонса избрать арест. Решение суда можно обжаловать в течение семи дней в Рижском окружном суде.

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Заседание суда длилось около двух часов. Депутат Сейма был конвоирован в зале суда и покинул его в сопровождении трех сотрудников Службы госбезопасности.

Янис Адамсонс от комментариев отказался.

Закон гласит, что содержание под стражей может применяться только в том случае, если конкретные факты, полученные в ходе уголовного разбирательства, вызывают обоснованное подозрение в том, что лицо совершило преступление, наказуемое лишением свободы, и применение другой меры безопасности не может гарантировать, что это лицо не совершит новое преступление или не станет уклоняться от расследования.

Как уже сообщалось ранее, Служба государственной безопасности подозревает Адамсонса в более чем 40 эпизодах шпионажа, а Латвийское телевидение сообщило, что он подозревается в передаче информации России в течение последних четырех лет.

Адамсонс является членом комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, но не имеет выданного Бюро по защите Сатверсме допуска к информации, содержащей государственную тайну.

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