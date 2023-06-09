Суд выпустил из-под ареста мужчину, ударившего жену ножом за желание развестись

Земгальский районный суд в Добеле на этой неделе освободил из-под ареста мужчину, который 11 апреля тяжело ранил жену ножом после того, как она заявила о желании развестись, сообщает LETA со ссылкой на LTV и Латвийское радио.

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Женщина только полторы недели назад выписалась из больницы, и состояние здоровья у нее тяжелое — фактически она стала инвалидом. Судебное решение ее шокировало, и теперь она боится за свою жизнь и за жизнь трех несовершеннолетних детей. Она подозревает, что запрет приближаться к ней и связываться с ней его не остановит.

Судья Илута Ковалева в письменном комментарии Латвийскому радио пояснила, что при рассмотрении меры пресечения подозреваемому Янису Виксне "не был констатирован ни риск побега, ни риск, что данное лицо попробует мешать следствию, ни необходимость предотвратить подобное преступное действие, ни то, что у данного лица было преступное намерение". Поэтому, по мнению судьи, данная мера пресечения не является необходимой.

Полиция, в свою очередь, сообщила, что следователь просил не изменять меру пресечения в интересах следствия. Теперь полиция собирается установить за подозреваемым надзор, а женщине рекомендовано обращаться в полицию, если муж попытается с ней связаться или к ней приблизиться.