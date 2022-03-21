Судоремонтное предприятие задолжало государству более 52 тысяч евро

Управление налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов (VID) в марте передало в прокуратуру материалы дела с просьбой начать уголовное преследование в отношении трех лиц за уклонение от уплаты налогов путем выплаты зарплат в конвертах.

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В ходе расследования было установлено, что предприятие, работающее в сфере ремонта и обслуживания судов и лодок, с января 2020 года по апрель 2021 года выплатило работникам не указанную в бухгалтерской отчетности зарплату в размере 98 378 евро, а также уклонилось от уплаты налогов на сумму 52 181 евро.

Уголовный процесс просят начать в отношении трех лиц.

VID просит сообщать о случаях выплат зарплат в конвертах по бесплатному анонимному телефону 80009070 или по электронной почте parkapumi@vid.gov.lv.