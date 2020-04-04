Судят многодетную мать, избивавшую своих шестерых малолетних детей

На следующей неделе в Даугавпилсском суде продолжится процесс над женщиной, которая обвиняется в избиении своих детей. По делу также проходил и отец пострадавших детей, однако он скончался и в его отношении уголовный процесс закрыли.

Как уже сообщалось, прокуратуре удалось собрать доказательства того, что родители жестоко обращались с детьми. В конце 2015 года мать запретила ребенку есть и пить, а когда он, будучи голодным, без разрешения взял бутылочку молока и кружку киселя, мать начала его ругать и бить металлическим костылем. От ударов ребенок получил увечья средней тяжести. Потом мать намеренно сломала ребенку ногу.

Отец детей бил всех детей, чаще всего он избивал их деревянной палкой. Мать детей в эту ситуацию не вмешивалась. Родители также скрывали информацию о нанесенных детям увечьям и травмам.