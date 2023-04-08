Свежая статистика по ДТП: в авариях пострадали девять человек, задержан 31 пьяный водитель
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За последние сутки на дорогах Латвии в момент управления транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения был задержан 31 водитель, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

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Возбуждено 22 дела об административных правонарушениях и девять уголовных дел, в том числе в четырех случаях автомобиль будет конфискован, в пяти случаях будут взысканы деньги в размере стоимости использованного транспортного средства.

В целом за минувшие сутки зарегистрировано 62 ДТП, в которых пострадали девять человек.

Среди пострадавших двое пешеходов, двое велосипедистов и один водитель электросамоката.

Как сообщалось, во время пасхальных выходных Госполиция будет усиленно следить за общественным порядком и безопасностью, уделяя особое внимание безопасности дорожного движения.

Для выявления водителей в состоянии алкогольного опьянения проводятся массовые проверки.

Всего в сфере дорожного движения вынесено 676 постановлений об административных правонарушениях, в том числе 268 за превышение скорости и четыре — за агрессивное вождение.

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